Zomerse haartips van Mari van de Ven: ‘Draag hoedjes en petten’

Mari van de Ven is verantwoordelijk voor de prachtige lokken van Nederlandse sterren als Wendy van Dijk, Estelle Cruijff, Kim Feenstra, Estavana Polman en Sylvie Meis. Maar hoe houden zij hun coupe ook in de zomer stralend en gezond? De haarstylist deelt deze week in Weekend zijn ultieme tips. “Spray zonnebrand in je haar.”

Welk advies geeft Mari zijn klanten om hun haar te beschermen tegen de zon? “Draag hoedjes en petten. Dat je daar kaal van wordt, is onzin. Wat ook een idee is, is om een sjaal om je hoofd te knopen.” Ook zonnebrand in je haar schuwt Mari niet. “Wat ik zelf altijd doe, als ik me insmeer met factor 30 de zonnebrand ook vluchtig over mijn haar sprayen. Je kunt ook een zomerbeschermende haarolie met UV-filter gebruiken.”

Satijnen kussensloop

Ook met droog strandhaar weet Mari wel raad. “Gebruik in plaats van een polyester of katoenen kussensloop een satijnen variant. Dat zorgt voor veel minder haarbeschadiging gedurende de nacht.” Maar gebruik nooit een product met alcohol. “Omdat dat je haar uitdroogt en pluizig maakt.”

Wil je net zo’n stralende en gezonde beachy look als Wendy van Dijk, Estelle Cruijff of Sylvie Meis? Lees alle zomerse haartips van Mari van de Ven, inclusief hét beschermende haarproduct waarbij hij zweert, in Weekend nummer 32, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.