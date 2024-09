Zo gaat het met Nicolette Kluijver en haar nieuwe vlam

Nicolette Kluijver en haar nieuwe liefde Milan Zolak doen het rustig aan in hun relatie. Vanwege hun kinderen gaan de twee nog niet meteen samenwonen.

“Daar waar we kunnen, zien we elkaar en zijn we bij elkaar”, vertelde Zolak donderdag in Shownieuws. De militair heeft twee kinderen uit een eerdere relatie en Kluijver drie. “We zijn langzaam naar elkaar aan het groeien. Het belangrijkste voor ons allebei zijn de kinderen, die moeten langzaam hun nieuwe plekje vinden. En het gaat goed, het gaat echt prima.”

Volgens Zolak vinden de kinderen elkaar “helemaal leuk” en is het de bedoeling dat ze straks met elkaar “een fantastisch samengesteld gezin” gaan worden.

Eerder dit jaar werd bekend dat Kluijver en Zolak een relatie hebben. De presentatrice was eerder getrouwd met Joost Staudt, de vader van hun drie kinderen.