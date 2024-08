ZIEN: Dit is de nieuwe vlam van Olcay Gulsen

Olcay Gulsen heeft opnieuw de liefde gevonden. In gesprek met LINDA. deelt de 44-jarige tv-persoonlijkheid dat ze verliefd is op platenbaas Eelko van Kooten. De liefde tussen Gulsen en Van Kooten is nog “best wel pril”. Wel zegt Gulsen “verliefd” te zijn.

“Eelko is iemand die ik al heel lang ken en die er voor mij is geweest na het overlijden van mijn vader. Dat was eigenlijk meer toeval dan gepland, zo zie je maar dat het leven één grote verrassing is”, aldus Gulsen. In juli overleed de vader van de presentatrice. Van Kooten is oprichter van platenmaatschappij Spinnin’ Records.

Gulsen heeft via Instagram Stories een foto van zichzelf en Van Kooten gedeeld. Daarbij plaatst ze een hartje.

Instagram: Olcay Gulsen

Eerder had Gulsen jarenlang een relatie met radio-dj Ruud de Wild. De twee gingen vorig jaar uit elkaar.