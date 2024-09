Zieke Paulien Cornelisse: ‘Heb veel goede dagen’

Paulien Cornelisse heeft “veel goede dagen en goede momenten” sinds zij wordt behandeld voor kanker. Dat vertelde de schrijfster en cabaretier maandag in de talkshow Eva, waar zij kort inging op haar ziekte. Cornelisse (48) maakte in augustus bekend kanker te hebben en moest daardoor haar tournee schrappen. Maandag werd bekend dat Cornelisse voor komend jaar het Boekenweekessay heeft geschreven.

“Het is heel stom om kanker te hebben. Dus het gaat wat dat betreft niet goed. Maar ik heb wel veel goede dagen en goede momenten, dus dat verbaast me ergens ook wel weer”, vertelde Cornelisse. “En ik vind het heel, heel naar dat ik mijn theatertour heb moeten afzeggen, vanwege dit. Maar dan ben ik ook weer blij dat ik kan schrijven, dat geeft me heel veel. Ik doe dat voor de Volkskrant en nu dan ook het essay, dus dat is fijn, ja.”

Op de vraag van presentator Eva Jinek of ze ook boos is omdat ze ziek is, antwoordde Cornelisse ontkennend. “Ik heb niet zoveel woede. Ik dacht wél van tevoren dat ik veel paniek zou hebben, maar het blijkt dat ik dat niet de hele dag kan voelen. Als ik ga schrijven, ben ik in een andere wereld en dat is heerlijk.”

Het essay dat Cornelisse heeft geschreven heet Hèhè – Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben. Het is verkrijgbaar in de boekwinkels tijdens de 90e Boekenweek, dat als thema Je moerstaal heeft gekregen. De Boekenweek vindt plaats van woensdag 12 tot en met zondag 23 maart 2025.