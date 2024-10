Yvonne Coldeweijer deelt goed nieuws over vriend: ‘Hij mag eindelijk naar huis’

Yvonne Coldeweijer heeft op Instagram een update gegeven over de toestand van haar vriend Max Vieleers. “Hij mag eindelijk weer naar huis”, deelt Coldeweijer in haar Instagram Stories.

Coldeweijer deelt ook het bericht van haar vriend. “Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Ik vertrek namelijk uit het revalidatiecentrum naar mijn gezin thuis. Een afsluiting van een verschrikkelijk hoofdstuk zoals jullie allemaal weten, maar wel het begin van een nog sterkere versie van mijzelf!”, aldus Vieleers.

Vieleers werd begin september in het ziekenhuis opgenomen nadat hij door een ontsteking plotseling verlamd was geraakt. “Dit hoofdstuk heb ik helaas moeten meemaken”, vervolgt hij. “Ik accepteer alles wat op mijn pad komt, want daar is namelijk niks aan te veranderen. Vanaf morgen komt het aan op discipline, en daar ontbreekt bij mij niks aan.”