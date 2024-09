Yvon Jaspers wil boerenverhaal altijd blijven vertellen: ‘Manier van leven’

Via talloze appgroepen is presentatrice Yvon Jaspers nog altijd in contact met een groot deel van de oud-deelnemers aan Boer zoekt Vrouw. Soms al een tiental jaren. Als ze in de buurt is, gaat ze op de koffie. “Het is niet zo dat ik alleen geïnteresseerd ben als de camera aangaat. Dat zou wat zijn. Ik denk dat we dan snel uitgespeeld zouden zijn”, vertelde Jaspers in een gesprek met het ANP.

Door haar contact met de boeren weet Jaspers wat er speelt op hun erven. Het vormt de inspiratie voor een nieuw seizoen van KRO-NCRV’s Onze Boerderij, dat zondagavond start op NPO 1. “Op dit moment gebeurt er zo ontzettend veel. Loop een willekeurig erf op of stap een kas binnen, en daar staat de wereld op z’n kop. Want alles zal veranderen. We weten alleen niet wat”, zegt Jaspers, doelend op onder meer het klimaat en wetgeving. “Maar wat kies je als er zoveel onduidelijk is? Dat is het thema van deze serie.”

De kwesties waar de boeren in het programma mee te maken hebben, zijn uiteenlopend. Van het besluit om te stoppen tot het vinden van een opvolger en het omgaan met de regels rond mest. Toch wordt het nooit politiek, benadrukt Jaspers. “Wij blijven weg van de politiek. We vertellen het persoonlijke verhaal van de boer. En daar mag jij iets van vinden. We maken geen Nieuwsuur, ik ben geen journalist. Het is amusements-tv, maar wel met inhoud.”

Ambassadeur

Jaspers vindt het belangrijk om de verhalen van de boeren te delen. “Sommige mensen doen alsof het boerenleven niks met hen te maken heeft, maar programma’s over boeren gaan ook over jou en mij. Misschien wel het meest van alles. Je stopt elke dag voedsel in je mond: dichter bij kan niet”, aldus Jaspers. “Zoals zij strijden voor hun bedrijf, strijd ik voor die programma’s. Niet omdat ik bevriend ben met alle boeren. Niet omdat ik een ambassadeur ben voor alle boeren. Nee, ik ben een ambassadeur voor jou. Omdat ik vind dat jij moet weten waar je voor kiest als je iets in je winkelmandje legt.”

Waar haar tv-collega’s na een seizoen met Jaspers vaak verdergaan met weer een ander programma, blijft de presentatrice bij de boeren. “Ik ben altijd bezig met Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij”, zegt ze. “Boeren zeggen mij heel vaak: boer zijn is geen beroep, maar een manier van leven. Voor ons als makers geldt precies hetzelfde: BZV en Onze Boerderij maken is ook een manier van leven. Deze mensen zijn als familie. We delen de hoogte- en dieptepunten en de mooie en moeilijke dingen van het leven.”