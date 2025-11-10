Premiere Mr. & Mrs. Aslan Yolanthe Cabau

Yolanthe Cabau straalt op haar eerste Amerikaanse magazinecover

Tekst: Denise Delgado

10/11/2025

Yolanthe Cabau (40) beleeft een bijzondere mijlpaal in haar carrière: ze prijkt voor het eerst op de cover van een Amerikaans tijdschrift. De actrice schittert in een rode jurk op de feesteditie van ‘Genlux Magazine’ en deelt haar trots op Instagram.

‘Mijn eerste Amerikaanse cover’, schrijft Yolanthe onder haar Instagram-post waarbij ze ook beelden van achter de schermen deelt. ‘Deze voelt extra bijzonder, niet alleen omdat het hier in de VS is, maar ook omdat het interview draait om mijn levensmissie met mijn stichting Free a Girl’.

Dankbaar

‘Ik ben zo dankbaar dat zo’n prachtig en glamoureus tijdschrift écht aandacht besteedt aan een zo kwetsbaar en hartverscheurend onderwerp: het beschermen van onze kinderen,’ aldus de actrice.

Yolanthe gaat verder: ‘Wooooop woop!’ pent ze enthousiast. ‘Ik kan het niet geloven dat ik op de Genlux Holiday cover sta — hier in Amerika!! Mijn hart is vol.’ Naast haar goede doel praat ze in het blad ook over moederschap, haar nieuwe films en haar lifestylebedrijf.

