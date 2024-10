Yolanthe Cabau krijgt eigen Netflix realityserie

Netflix komt in 2025 met een Nederlandse realityserie over Yolanthe Cabau. Dat meldt de streamer op Instagram. De serie heet Yolanthe.

“In de serie verlaat Yolanthe Cabau de Nederlandse spotlights voor een nieuw begin in Los Angeles met haar zoontje Xess Xava”, schrijft Netflix op Instagram. Het is onbekend wanneer de serie precies van start gaat of hoeveel afleveringen de reeks telt.

Het is voor het eerst dat Netflix een Nederlandse realityserie maakt.