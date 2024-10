Wendy van Dijk weer aan het werk na zware periode

Wendy van Dijk is maandag “na een lange tijd” weer aan het werk gegaan. De presentatrice had haar werk in januari neergelegd omdat haar dochtertje ziek werd.

“We mogen weer! Eerste draaidag in de studio na toch een lange tijd”, schrijft Van Dijk. “Gekkig. Maar zo blij dat het allemaal weer kan en met iedereen goed gaat.”

De 14-jarige Lizzy, dochter van de presentatrice en Erland Galjaard, werd in het ziekenhuis opgenomen met een zeldzame bloedziekte waardoor ze zelf geen nieuwe bloedcellen kon aanmaken. Geplande opnames van Wie van de Drie werden uitgesteld en Van Dijk sloeg ook een rol in de reboot van de ziekenhuisserie Medisch Centrum West af. In juni ging ze wel alweer even aan de slag, deelde Van Dijk toen.