Weerman Reinier van den Berg stopt na 35 jaar bij RTL Nieuws

Reinier van den Berg is vrijdag voor het laatst als weerman te zien bij RTL Nieuws. Dat maakt het nieuwsprogramma woensdag bekend. Van den Berg is al sinds 1989 weerman, toen RTL net was opgericht.

Het was voor de weerman destijds een “jongensdroom” die uitkwam, zegt hij bij RTL Nieuws. “Als 8-jarig jochie zei ik al dat ik ooit over het weer wilde vertellen op televisie. En ik ben dankbaar dat ik op deze manier 35 jaar lang mijn hobby heb mogen uitoefenen.”

Druk, druk, druk

De 62-jarige meteoroloog wil meer tijd steken in zijn andere werkzaamheden. Van den Berg is sinds 2018 zelfstandig ondernemer en heeft een sprekersbureau opgericht. “Ik geef veel lezingen, en ik organiseer evenementen rond het klimaat en duurzaamheid”, aldus Van den Berg. Daarnaast schrijft hij artikelen, boeken en lesmateriaal.

Beeld: ANP