Voormalige EO-presentator Arie van der Veer overleden

Voormalige EO-voorzitter en presentator Arie van der Veer is overleden. Hij stierf zaterdag op 82-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, heeft de EO bekendgemaakt.

Van der Veer was tussen 1990 en 2008 voorzitter van de EO en tussen 1991 en 1998 tevens vicevoorzitter van de NOS. Bij de EO was hij daarnaast ook actief als presentator van onder meer Nederland Zingt, De Kapel en Nederland Zingt op Zondag. Van der Veer was ook predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Bij zijn afscheid bij de EO in 2008 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

“Vanuit het hart van het geloof bracht Arie gereformeerd en evangelisch bij elkaar”, zegt Jaap Kooij, adjunct-directeur van de EO. “Ondanks ruim dertig jaar in dienst bij de EO en zijn hoge leeftijd bleef Arie zijn wijsheid en nieuwe inzichten uit de Bijbel met ons delen. Zo was hij tot zijn laatste dag trouw aan de missie van de EO: het vertellen van verhalen over Gods liefde voor iedereen.”

Gezondheidsproblemen

De afgelopen jaren kampte Van der Veer verschillende keren met gezondheidsproblemen. Zo werd bij hem drie keer kanker geconstateerd en kreeg hij in 2018 een herseninfarct.