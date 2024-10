Voordeur van Monica Geuze helemaal ondergeplast: ‘Te smerig voor woorden’

Monica Geuze doet in de nieuwste aflevering van de podcast ‘Geuze & Gorgels’ een bijzonder smerige onthulling. Na een avondje uit kwam ze er namelijk achter dat er een man tegen haar huis had staan plassen.

“Ik kom thuis rond een uurtje of drie, half vier en de hele voordeur is nat. Ik denk: wat is dit? Ik vond het zo raar,” begint Monica haar verhaal over het voorval.

Aangezien de presentatrice het maar vreemd vind, besluit ze de camerabeelden van haar voordeur op te vragen. Op deze beelden is te zien dat een wildvreemde man tegen haar huis staat te plassen.

Kaj Gorgels vraagt zich af of de man zou hebben geweten dat zij daar woont, maar Monica betwijfelt dat. “Het was gewoon iemand die kon zichzelf niet meer inhouden en die is gewoon gaan pissen.”

De man in kwestie was echter niet alleen. Zijn vriend zou er ook bij geweest zijn. “Dit is toch te smerig voor woorden. Die vriend staat dan op hem te wachten. Maar dat je dan niet tegen elkaar zegt: joh, laten we in de bosjes pissen in plaats van tegen iemands voordeur. Dit is toch bizar,” gaat de presentatrice verder.

“Kijk dan hoeveel. In de hoek van de deur. Het liep helemaal naar beneden. Het was gewoon de hele dag nat,” zegt ze boos terwijl ze de beelden aan Kaj laat zien.