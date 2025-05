Vanaf déze datum is de nieuwe Netflix-serie van Yolanthe Cabau te zien

In de eerste Nederlandse realityserie van Netflix komen oude trauma’s, ingewikkelde familieverhoudingen en onverwachte tegenslagen aan bod – gebeurtenissen die haar leven ingrijpend hebben veranderd. Yolanthe vertelt dat ze bewust heeft gekozen voor openheid: “Ik heb geprobeerd om het perfecte plaatje los te laten en te laten zien wat voor mij belangrijk is: de liefde voor mijn kind, de steun van vrienden en familie en de passie waarmee ik werk en leef. Het wordt een eerlijke weergave van de realiteit en ik hoop hiermee anderen te kunnen inspireren.”

De serie, getiteld ‘Yolanthe’, bestaat uit zeven afleveringen. De in Los Angeles wonende actrice geeft kijkers een persoonlijke blik achter de schermen van haar leven als moeder, actrice, ondernemer en oprichter van de stichting Free a Girl. “Je krijgt een openhartig kijkje in mijn leven, de mooie momenten, maar ook de uitdagingen waar ik elke dag mee te maken heb als moeder, actrice, ondernemer en mijn stichting Free a Girl,” aldus Yolanthe in een verklaring.

Vanaf woensdag 18 juni is Yolanthe Cabau te zien in haar eigen realityserie op Netflix. De streamingdienst maakte de premièredatum woensdag bekend.

Uit andere media

Drie jaar werkte journalist en historicus Kemal Rijken aan Monarchie, een lijvig werk over de monarchieën in Europa. In het boek neemt hij de lezer mee in de geschiedenis van de Europese koningshuizen: van de Tweede Wereldoorlog tot de coronacrisis.

De Bloemenmaan van mei in Schorpioen staat voor persoonlijke groei, loslaten en diep graven in je gevoelens. Benieuwd wat de Bloemenmaan jou brengt? We zetten het voor je op een rij.

Soms heb je zo’n dag dat werkelijk alles misgaat. Gelukkig is er iets simpels dat je direct je humeur een boost kan geven: een korte wandeling. Geen zware workout of ingewikkeld plan, maar gewoon even naar buiten. Waarom dat zo goed werkt, lees je hier.

Nadat Ria Valk al twee keer werd behandeld aan huidkanker, werd de zangeres in 2023 gediagnosticeerd met borstkanker. Dit gebeurde afgelopen januari opnieuw. In het ziekenhuis bleek humor voor Ria een manier om het luchtig te houden. ”Van de zenuwen zei ik allemaal gekke dingen”, aldus de zangeres tegen Party, die haar borsten Cor en…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise