Yolanthe Cabau geeft update over situatie Los Angeles

Yolanthe Cabau, die samen met haar zoontje Xess Xava in Los Angeles woont, is “veilig”. Dat heeft de 39-jarige actrice vrijdag laten weten in een bericht op Instagram Stories. Grote branden in de Amerikaanse stad hebben duizenden panden verwoest.

“Omdat ik zoveel lieve berichten binnenkrijg, wil ik jullie via deze weg laten weten dat Xess en ik veilig zijn”, aldus Cabau in haar bericht. “We keren pas terug naar huis wanneer de lucht weer veilig is om in te ademen en de school opengaat. Dank jullie wel voor alle warmte en steun. Wij bidden voor iedereen die het nu moeilijk heeft.”

Volgens autoriteiten zijn door de branden in Los Angeles zeker tien mensen om het leven gekomen. Ongeveer 180.000 mensen zijn geëvacueerd. Verschillende bekendheden, onder wie Paris Hilton, Eugene Levy, Mandy Moore en Billy Crystal, zijn hun huis kwijtgeraakt.