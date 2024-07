Tygo Gernandt heeft bijzondere filmrol te pakken

Tygo Gernandt gaat binnenkort in een nieuwe Nederlandse speelfilm een vrouw spelen. Dat vertelt de 50-jarige acteur in de nieuwe editie van de podcast NandoLeaks van dj Fernando Halman.

Gernandt wordt vaak in films en series gecast als slechterik. “Maar ik ga nu in een nieuwe film een vrouw spelen”, verklapt hij. Hij omschrijft het project als “een Tootsie-achtige film, maar geen komedie”. In de film Tootsie uit 1982 speelt Dustin Hoffman een acteur die zichzelf als vrouw verkleedt om betere rollen te krijgen. De transformatie leverde Hoffman een Oscarnominatie op.

De Nederlandse acteur wil zijn vrouw “wel op een andere manier gaan neerzetten. Maar ik haal het allemaal meestal uit mezelf. Ik ben nu erg aan het opletten en kijk naar vrouwen die ik ongeveer ga spelen. Hoe bewegen ze, hoe lopen ze, hoe praten ze?” Ook loopt Gernandt thuis veel op hoge hakken om te oefenen, vertelt hij. De acteur laat maandag aan het ANP weten dat hij verder nog geen informatie mag delen over de nieuwe film.

Gernandt stelt in het gesprek met Halman dat hij het leuk vindt als hij niet wordt getypecast. “In Bon Bini Holland speelde ik bijvoorbeeld een advocaatje. Maar ik speel inderdaad vaak de slechterik. Ik ben de meest doodgestoken en doodgeschoten acteur in Nederland. En ik heb de meeste mensen vermoord. Dat terwijl ik nog nooit iemand in mijn leven een klap heb gegeven. Mensen denken bij mij altijd: ‘pas op’. Maar dat hoeft dus niet.”

Header foto: Reni van Maren