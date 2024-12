Trijntje Oosterhuis wil af van opvliegers

Trijntje Oosterhuis is niet van plan chocolade en koffie af te zweren omdat ze in de menopauze zit. Dat bekent de 51-jarige zangeres zaterdag in het AD.

“Ik zit in de menopauze en wilde af van die opvliegers”, vertelt ze in een interview. Daarom vroeg zij de gynaecoloog of dat mogelijk was. “Het advies was trouwens minder chocola, alcohol en koffie – precies wat ik wél wil. Nu heb ik maar een ventilator gekocht.’

Sowieso houdt de zangeres van goed, Bourgondisch eten, vertelt zij in het AD. “Het liefst Italiaans, dat barst natuurlijk van de koolhydraten”, geeft ze toe. “Toch gun ik mezelf op z’n tijd een pasta gorgonzola. Wijntje erbij.” Oosterhuis eet wel bewust. Maar zij gelooft “niet in jezelf dingen ontzeggen. Heb ik al honderd keer eerder gedaan, werd ik niet gelukkiger van.”

Onkruid wieden

De zangeres heeft zich ook voorgenomen om meer tijd te maken om te ontspannen. “Eerlijk gezegd heb ik weinig tijd om écht te ontspannen. Na een werkdag ben ik allang blij dat ik even met mijn kinderen kan chillen – dan ga ik niet in een hoekje zitten kantklossen, als je dat soms bedoelt. Maar wel: knutselen of een spelletje doen. Een beetje rommelen in de tuin vind ik ook heerlijk – bollen planten en onkruid wieden werkt rustgevend.”

Oosterhuis treedt in de kerstvakantie op met de voorstelling Soulful Christmas. In april 2025 is zij onderdeel van een nieuwe editie Ladies of Soul.