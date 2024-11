Tino Martin trapt theatertour af: ‘Heb genoten’

Tino Martin heeft genoten van het eerste concert van zijn nieuwe theatertour. In Shownieuws reageerde de zanger nadat hij net van het podium in Hoorn was gestapt.

“Het zit erop, ik heb genoten. En je hoort het: ik denk dat ik ben geslaagd”, zei de artiest, terwijl hij de verslaggever wees op het applaus dat nog klonk in de zaal.

“Dit is waar je maanden mee bezig bent, hier werk je naartoe”, zei Martin (40). “De avond dat je dan voor het eerst speelt, is toch weer afwachten of het allemaal wel goed gaat, maar ik zat er lekker in. Ik ben heel erg tevreden”, besloot hij.

Tino Martin viert de komende maanden met een speciale theatertour dat hij al tien jaar in de Nederlandse theaters staat.