Thomas Berge opnieuw gelukkig in de liefde

Thomas Berge heeft opnieuw het geluk in de liefde gevonden. “Ik ben heel gelukkig in de liefde”, zegt de 34-jarige zanger tegen Shownieuws. Berge is samen met een vrouw genaamd Victoria.

Begin dit jaar maakte Berge bekend dat zijn huwelijk met Elianne Zweipfenning voorbij was. Met haar heeft hij twee kinderen gekregen.

Zijn kinderen ziet hij iedere week, aldus Berge. “Dat is je grootste geluk en je grootste bezit. Het is heel fijn om ze bij je te hebben.” De zanger heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie.