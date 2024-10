Thijs Boermans maakt gevaarlijke duik en verrekt rug tijdens vakantie

Wat voor Thijs Boermans een sprookjesachtige vakantie op de Malediven moest worden, veranderde al snel in een minder leuke ervaring. Door een duik in het water verrekte de acteur zijn rug, deelt hij in een video op sociale media.

“Point of view: je eerste uur in de Malediven en je verrekt je rug”, schrijft Boermans bij het filmpje waarop hij in het water duikt. Daarna is te zien dat hij verkrampt van de pijn uit het water komt en dat hij een wond op zijn arm heeft. Zijn vriendin Anna Nooshin is lachend te zien in het filmpje.

Na de pijnlijke duik is Boermans behandeld door een fysiotherapeut, die onder meer zijn schouder heeft ingetapet. Verder ligt de acteur “gestrekt op bed”.