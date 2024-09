Terugkeer Katja Schuurman in GTST had geheim moeten blijven

De terugkeer van Katja Schuurman in soapserie GTST had geheim moeten blijven. De actrice zou op de set Sonja worden genoemd, en zij zou alleen via de achteringang het gebouw in mogen. Dat vertelt Schuurman in gesprek met De Telegraaf.

“Het plan was dat het dan straks op televisie zou komen en iedereen ineens verrast zou zijn door mijn terugkeer”, vertelt de 49-jarige actrice tegen de krant. “Er was een heel protocol opgetuigd op de set. Ik zou Sonja genoemd worden binnen het pand en moest via de achteringang naar binnen. Ik mocht ook niet met de rest mee lunchen, dat moest op mijn eigen kamer. Alle figuranten zouden gespeeld worden door medewerkers. Maar voordat de opnames begonnen, hing Shownieuws al aan de lijn: gefeliciteerd met je comeback! Je kunt ook niks geheimhouden.”

Toch is nog wel geheim hoe haar personage Jessica Harmsen precies terugkeert. De opnames gaan volgende week van start. “Ik vond het wel echt geestig wat ik in het script las”, besluit Schuurman. “Ik was 25 jaar geleden voor het laatst te zien, wegrijdend achterop de motor van Julian, gespeeld door Cas Jansen. Hoe ik precies terugkeer blijft nog even een geheim.”

RTL meldde eerder deze week dat het gaat om een “tijdelijke terugkeer” ter ere van het 35-jarig bestaan van GTST. De actrice dankt haar doorbraak aan de RTL 4-soap. Ze speelde de rol van Jessica van 1994 tot en met 1999. Met GTST-collega’s Guusje Nederhorst en Babette van Veen vormde de actrice de meidengroep Linda, Roos en Jessica.