S10 over nieuwe muziek: ‘Een album en relatie gaan niet samen’

Een jaar geleden werd S10 weer vrijgezel: voor haar een belangrijke inspiratiebron voor een nieuw album. Op haar vijfde plaat Mijn haren ruiken naar vuur vertelt de 24-jarige zangeres over onzekerheid in de liefde, maar ook over hoe vrij ze zich nu voelt. “De plaat is op een donker moment begonnen, want een week voor het maken ging mijn relatie uit”, vertelt ze aan het ANP. “Maar ik herken nu wel: ik vind het moeilijk te committen aan een album én aan een relatie tegelijkertijd.”

Voor het album dook Stien den Hollander, zoals de zangeres echt heet, de studio in met voormalig Bring Me The Horizon-lid Jordan Fish. Een droom die uitkwam, want Den Hollander is al sinds haar puberteit groot fan van de band en de artiest. “Ik was al een tijdje zoekende naar nieuwe muziek, maar ik kwam er niet helemaal uit. Opeens kreeg ik een berichtje van Jordan Fish op Instagram”, blikt de zangeres terug. Iemand bij het label van Den Hollander was al een tijdje bezig iets op te zetten met de muzikant. Een week na dat berichtje stond Fish in Amsterdam.

Even was Den Hollander bang dat haar bewondering voor Fish een negatieve invloed op het proces zou hebben. “Dat hij met een voorstel kwam dat ik dan helemaal niets zou vinden, maar misschien niet durfde te weigeren.” Niets bleek minder waar: de twee hadden direct een klik. Den Hollander omschrijft de tijd dat ze fan was van Fish en zijn band als een periode waarin ze vooral veel “donkere en grimmige” muziek luisterde. “En uiteindelijk is door de samenwerking met mijn favoriete artiest uit die periode mijn meest ‘poppy’ album ontstaan. Grappig hoe dat kan lopen.”

Hartzeer van een meisje

Den Hollander heeft geen idee hoe de plaat zal aanslaan bij het grote publiek, dat weet ze eigenlijk nooit van tevoren. “Maar mijn droom voor dit jaar, is dat mensen bij deze plaat denken: dit wil ik live zien en horen”, zegt ze. “Als dat niet zo is, is het ook oké. Want ik ben zelf heel blij met het resultaat. Als je mijn ziel en die van Jordan binnenstebuiten keert, is dit wat je hoort.”

Vooral mensen die vanaf S10’s eerste plaat fan zijn, gaan dingen herkennen op het nieuwe album. “Ik denk dat de magie en onbezonnenheid van mijn eerste album (Lithium, 2018, red.) terug te horen is”, zegt ze. De luisteraar gaat ook iets nieuws horen, “een ander universum dan we in de Nederlandse muziek kennen”. En natuurlijk iets donkers, aangezien het einde van haar relatie een grote rol speelt in de nieuwe muziek. “Het was een heftige tijd, maar ik ben nu op een hele fijne plek in mijn leven”, zegt ze. “Je hoort in de liedjes over het hartzeer van een 23-jarig meisje, maar ik zing ook dat ik nu vrij ben. En over hoe fijn dat gevoel is.”