S10 opnieuw vrijgezel: ‘Zin in een hot girl summer’

S10 en acteur Achraf Koutet zijn niet langer bij elkaar. In een interview met tijdschrift &C bevestigt de 23-jarige zangeres dat haar relatie “recentelijk is uitgegaan”.

In het interview deelt S10 dat ze het “echt heel moeilijk” vindt om haar werk en relatie te combineren. “Daar ben ik opnieuw achter gekomen. Dat ligt niet aan de ander, maar aan mij en de focus die ik nodig heb om alles goed te kunnen fiksen.” De zangeres zegt dat ze, als ze verliefd is, “meteen heel verliefd” is. “Als ik verliefd ben, gaat elk gat in mijn week naar die persoon.” Daardoor merkte S10 dat ze de focus op haar werk “een beetje kwijt” was.

S10 heeft inmiddels in meerdere relaties meegemaakt dat er een punt komt waarop ze denkt: “Ik kan het niet meer, ik moet weer aan het werk”. “Mijn leven staat op dit moment gewoon heel erg in het teken van mijn carrière”, aldus de zangeres. Momenteel heeft S10 geen behoefte aan een relatie. “Ik heb zin in een hot girl summer. Ik ga er lekker voor.”

In januari vorig jaar deelden S10 en Koutet, die te zien was in de serie Mocro Maffia, foto’s van elkaar via Instagram Stories. Verder deelden zij amper foto’s samen en ook interviews gaven de twee niet. “Dat vonden we stom. We wilden het een beetje privé houden, en volgens mij is dat best goed gelukt.”