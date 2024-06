Roxeanne Hazes blikt emotioneel terug op debuut als dj

Roxeanne Hazes vond het “een eer” dat ze afgelopen weekend als dj een set mocht draaien op het Best Kept Secret Festival. De zangeres heeft enorm genoten, schrijft ze op Instagram.

“Een paar maanden geleden vroeg DJ St. Paul of ik een uurtje op zijn stage wilde komen draaien op ons geliefde Best Kept Secret, waar ik al jaren vaste gast ben. De afgelopen maanden heb ik van de legend himself, St. Paul, les gehad. En alleen dat al was een ervaring om nooit te vergeten”, schrijft Hazes bij een reeks foto’s van haar optreden.

“Afgelopen zaterdag was het zover. Ik draaide een uur lang mijn favorietjes voor het meest dankbare, leuke publiek. Zo gespannen als ik was, genoot ik van elke seconde”, stelt de 31-jarige Hazes, die alle betrokkenen en “alle bezoekers die zijn komen kijken en dansen” bedankt. “Ik vond het een eer!”