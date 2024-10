Ron Boszhard is woedend: ‘Aan mijn lot overgelaten’

Ron Boszhard ligt in de clinch met zijn verzekeraar. Zijn vriendin moest in Turkije moet spoed geopereerd worden aan een acute nekhernia en deze kosten worden niet vergoed. De presentator voelt zich onrechtvaardig behandeld, vertelt hij deze week in Weekend. “Je betaalt elke maand je premie, maar als je hulp nodig hebt doen ze helemaal niks.”

Tijdens een vakantie in Turkije zat Ron Boszhards vriendin Emilie ineens rechtop in bed door een enorme pijn in haar nek. Na een MRI-scan in een lokaal ziekenhuis bleek er een wervel te zijn verschoven. Ze moest met spoed geopereerd worden aan deze acute nekhernia. Maar de gekozen behandelmethode bleek niet vergoed te worden door hun verzekering, waardoor ze alles zelf moeten betalen. Het stel spande daarop een rechtszaak aan. “Ik kan het betalen, maar wat als iemand daarvoor een lening moet nemen? Dan ben je toch aan de goden overgeleverd!?,” aldus Ron.

Kleine lettertjes

Ron voelt zich door zijn verzekering in de steek gelaten en onrechtvaardig behandeld. “Wat had ik dan moeten doen? Ik ben geen dokter, ik zit in Turkije. Ze hebben mij aan mijn lot overgelaten en daar ben ik nog steeds heel boos over.” Hij adviseert iedereen dan ook de kleine lettertjes van diens verzekering goed te lezen. “Anders word je gewoon genaaid. We moeten allemaal elke maand onze verzekeringspremie betalen en dat kost ons steeds meer en meer. Maar als je op vakantie acuut hulp nodig hebt, doen ze helemaal niks.”

