Rob Kemps over Eurovisie Songfestival: ‘Zou het willen doen’

Rob Kemps wil best een keer Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar hij is in 2025 niet beschikbaar. Dat vertelde de Snollebollekes-zanger dinsdag in de talkshow Humberto. Kemps werd eerder deze week door selectiecommissielid Hila Noorzai geopperd als mogelijke kandidaat nu Joost Klein geen zin heeft om te gaan.

“Ik zou het een keer willen doen”, bevestigt Kemps. “Een paar jaar geleden had ik gezegd: dat is te ver van mijn bed. Maar ik had ook niet verwacht dat ik ooit in een stadion met zoveel mensen van links naar rechts zou doen.”

Maar in de eerste helft van 2025 heeft Kemps een theatertournee in de planning staan. “Dus ik kan niet”, vat de zanger samen. “Al die mensen in het Luxor en in Waalwijk en in DeLaMar laat ik niet zitten, dat doe ik niet.”

AVROTROS maakte vorige week bekend dat Nederland, ondanks de affaire-Klein, toch weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Volgens selectiecommissielid Cornald Maas hebben al veel “mensen van naam en faam” interesse in deelname.