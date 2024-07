Rico Verhoeven vraagt vriendin ten huwelijk op deze bijzondere locatie

Kickbokser Rico Verhoeven gaat trouwen met zijn vriendin Naomy van Beem. Hij heeft haar ten huwelijk gevraagd en deelt dat woensdag via sociale media. “Ze zei ja!”, schrijft de sporter in het Engels bij een video. “Ik had echt alles gepland en hoopte dat het op een bepaalde manier zou uitpakken. Maar wow, dit was magisch.”

In het filmpje gaat de 35-jarige vechter op zijn knie voor zijn 35-jarige vriendin. Op de achtergrond is Whitney Houston te horen met I have nothing. Verhoeven deed het aanzoek op de Malediven, waar het koppel op vakantie is. Zij zijn samen sinds 2021.

Eerder had Verhoeven dertien jaar een relatie met Jacky Duchenne. Met haar heeft hij drie kinderen.