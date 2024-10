René Mioch afgelopen tijd ‘van binnenuit opgegeten’ door bacterie

De gezondheid van René Mioch is de afgelopen maanden flink aangetast door een bacterie die hem veel energie kostte. In gesprek met De Telegraaf vertelt de filmjournalist hoe hij “van binnenuit werd opgegeten” door de infectie.

Vermoedelijk verspreidde de streptokokkenbacterie zich via een ontstoken kies door het lichaam van de 65-jarige Mioch. “Dat maakte mij aanvankelijk ontzettend moe. Zo erg zelfs, dat ik tijdens het laatste filmfestival in Cannes amper heb gewerkt. Af en toe een interview en dan weer snel terug naar bed. Ik kon amper op mijn benen blijven staan”, vertelt hij. “Eenmaal terug in Nederland konden de doktoren aanvankelijk niets vinden, maar stuitten ze uiteindelijk toch op deze gevaarlijke bacterie die zich dus een weg door mijn lichaam vocht. Zelfs mijn hart werd aangetast.”

De filmkenner kampte daardoor met een lekkende hartklep. “Ook het weefsel tussen mijn wervels was deels verdwenen en in mijn rug stond die bacterie op het punt een dwarslaesie te veroorzaken. Dat laatste weet ik zelf pas sinds een week of drie. Ik werd van binnenuit opgegeten en dan stort je langzaam maar zeker in elkaar. Toen de arts dat eenmaal in kaart had, belde hij mij op en zei hij: ‘Ik geef je anderhalf uur om hiernaartoe te komen, want je moet per direct 24 uur per dag aan de antibiotica.'”

Door zijn gezondheidstoestand werd Mioch gedwongen om anders naar het leven te kijken. “Ik was al op weg een 2.0-versie van mezelf te ontdekken, en dat is hierdoor wel versneld”, stelt hij. “Ik vraag nu iets eerder om hulp van naasten of een dokter, waar ik dat voorheen juist zo lang mogelijk probeerde uit te stellen. Daarnaast dwingt de situatie waarin ik verkeerde je privézaken te regelen. De zaterdag voor de donderdag van mijn operatie heb ik bijvoorbeeld mijn levenstestament opgesteld en zakelijk wat dingen geregeld.”