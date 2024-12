Relatie Carolien Spoor en Jon Karthaus gestrand

Actrice Carolien Spoor en regisseur Jon Karthaus zijn niet meer samen. Dat onthulde de actrice in een interview met maandblad JAN. Er gingen al enige tijd geruchten over een breuk tussen de twee.

Spoor deelt op Instagram een bericht waarin ze schrijft dat “een nieuw hoofdstuk” is aangebroken. “Het hoofdstuk waarin Jon en ik samen als ouders van onze jongens verder gaan en niet meer als man en vrouw. Vanaf mijn 17e heb ik lief en leed met hem gedeeld. We zijn naast elkaar groot geworden en samen op eigen benen gaan staan. En nu is het tijd om alleen verder te gaan.”

‘Geen overhaaste verhuizingen’

Volgens de 36-jarige actrice hebben zij en haar ex “op ons eigen tempo gedeald met deze nieuwe realiteit. Daar nemen we ook echt de tijd voor. Er is geen haast, en er zijn geen nieuwe liefdes, geen overhaaste verhuizingen”, aldus Spoor. Ze stelt verder dat het de juiste stap is en dat Karthaus “de beste ex” is die ze zich kan wensen. “En er is verdriet om wat er niet meer is, maar ik heb ook zin in wat er nog gaat komen.”

Spoor en Karthaus trouwden in 2016. Het stel kreeg twee kinderen.