Ranomi Kromowidjojo totaal de weg kwijt na relatiebreuk

Ranomi Kromowidjojo en Pieter van den Hoogenband leken voor de buitenwereld een droomkoppel, maar in werkelijkheid was anders. In Weekend lees je deze week Ranomi’s verhaal over het einde van hun relatie. “Ik was totaal de weg kwijt.”

De breuk met de twaalf jaar oudere Pieter in 2016 kwam voor Ranomi als donderslag bij heldere hemel. “Wat had ik anders moeten doen? Had ik het echt niet aan kunnen zien komen? Hoe moet ik nu verder?” schrijft ze in haar nieuwe boek Ranomi, Gewonnen, Gestreden En Bovengekomen. Zijn laatste woorden galmden door haar hoofd. “Ik denk dat onze levens teveel verschillen en daarom denk ik dat het op dit moment beter is dat we allebei onze eigen weg gaan behandelen.”

De weg kwijt

Ranomi en Pieter hadden een lat-relatie en wanneer zijn kinderen bij hem waren moest zij weg. Toch zag ze zijn beslissing om de relatie te verbreken niet aankomen. “Ik werd compleet overvallen door wat hij zei,” schrijft de Olympisch kampioene. “Sindsdien ben ik totaal de weg kwijt.”

