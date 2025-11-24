Radio 10 eert Rob de Nijs met postume award voor muzikale carrière

Tekst: Denise Delgado

Radio 10 heeft deze week een bijzonder eerbetoon gebracht aan de dit jaar overleden Rob de Nijs. Zijn weduwe, Jet de Nijs, ontving namens hem de postume Top 4000 Oeuvre Award.

Een van Nederlands grootste artiesten

Het emotionele moment was maandag te horen in de Radio 10 Ochtendshow met Gordon en Froukje de Both. “Ik ben beretrots,” reageerde Jet. “Ik denk dat Rob een van Nederlands grootste artiesten is geweest en ik hoop dat hij nog heel lang mag binnenkomen in huiskamers en auto’s en dat hij nog steeds de harten van mensen kan raken. Laten we zijn muziek blijven draaien, het is te mooi om te vergeten.”

Froukje overhandigde de prijs in de Ziggo Dome in Amsterdam, dezelfde plek waar Rob in 2022 zijn laatste concert gaf. De Top 4000 is van 27 november tot en met 24 december te horen op Radio 10.