Anp 326559633 Rob de Nijs

Radio 10 eert Rob de Nijs met postume award voor muzikale carrière

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

Radio 10 heeft deze week een bijzonder eerbetoon gebracht aan de dit jaar overleden Rob de Nijs. Zijn weduwe, Jet de Nijs, ontving namens hem de postume Top 4000 Oeuvre Award.

Een van Nederlands grootste artiesten

Het emotionele moment was maandag te horen in de Radio 10 Ochtendshow met Gordon en Froukje de Both. “Ik ben beretrots,” reageerde Jet. “Ik denk dat Rob een van Nederlands grootste artiesten is geweest en ik hoop dat hij nog heel lang mag binnenkomen in huiskamers en auto’s en dat hij nog steeds de harten van mensen kan raken. Laten we zijn muziek blijven draaien, het is te mooi om te vergeten.”

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Schoonmoeder Rob de Nijs overleden

Froukje overhandigde de prijs in de Ziggo Dome in Amsterdam, dezelfde plek waar Rob in 2022 zijn laatste concert gaf. De Top 4000 is van 27 november tot en met 24 december te horen op Radio 10.

Lees ook: Afscheidsconcert Rob de Nijs wint Televizier-Ring Impact

LEES OOK

In the spotlight: Rihanna
Column: De laatste reis: kostbaar, maar waardevol
Paul van Gorcum, de ‘baron’ in Bassie en Adriaan, overleden op 91-jarige leeftijd
René Karst vannacht overleden op 59-jarige leeftijd

Uit andere media

Vriendin Kim Lian

Kim-Lian van der Meij wil niet meer terug naar Nederland: ‘Toekomst in Zweden’

Voor Kim-Lian van der Meij (45) voelt het eiland Gotland inmiddels meer als thuis dan Nederland ooit heeft gedaan. Ze is dan ook niet van plan om terug naar Nederland te komen.
Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Dít gebeurt er komende week in ‘GTST’!

Morgen begint er weer een nieuwe werkweek. Dat betekent bij RTL 4 ook vier nieuwe afleveringen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’.
Weekend Rihanna

In the spotlight: Rihanna

Rihanna heeft altijd een lastige relatie met haar vader gehad. Ze hield van hem, maar er waren ook periodes dat ze hem haatte om hoe hij zich gedroeg. De liefde voor iemand die anderen misbruikt, is dan ook verwarrend. ’Je moet van hem houden omdat hij je vader is.’
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise