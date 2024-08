Presentatrice Hila Noorzai over sfeer songfestival: ‘Ontzettend heftig’

Nóg een bekende Nederlander die de sfeer van het Eurovisie Songfestival als ‘niet prettig’ ervoer, is AVROTROS-presentatrice Hila Noorzai (32). Ze uitte haar onvrede over de ambiance van het evenement dinsdag tijdens de seizoensopening van de NPO in Hilversum. Na de laatste editie hadden al meerdere kandidaten kritiek geleverd op de sfeer achter de schermen.

Hila Noorzai zit sinds 2023 in de selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. In die rol helpt ze bij het selecteren van de artiesten en nummers die Nederland zullen vertegenwoordigen op het festival.

“Ik heb daar ook rondgelopen. En ik vond de sfeer ook niet prettig. Ik kan me voorstellen dat het voor een artiest ontzettend heftig is om daar rond te lopen”, zegt Hila tegen het ANP.

AVROTROS heeft nog geen beslissing genomen over deelname aan het Songfestival in 2025. Ook Hila is nog onzeker over de vraag of Nederland wel of niet zou moeten deelnemen aan de volgende editie. “Ik vind zeker dat er nog wel iets moet veranderen voordat we meedoen. Maar aan de andere kant is het ook een ontzettend groot podium voor artiesten om zich te laten zien. Ontneem je zo niet iemand de kans om voor Nederland dat podium te beklimmen? Dus ik ben er zelf ook nog niet over uit.”

De presentatrice is zelf niet volledig op de hoogte van de gesprekken tussen de songfestivalorganisator EBU en AVROTROS. Hila Noorzai maakt zelf deel uit van de selectiecommissie. “Ik heb maar een klein rolletje. Ik zit in de selectiecommissie, ik kies het liedje. Op dit moment is er geen liedje om uit te kiezen omdat het niet zeker is of we gaan meedoen. Dus in principe bestaat mijn rol momenteel niet.”

