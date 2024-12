Patty Brard keert terug als vast panellid Ranking The Stars

Patty Brard keert terug als vast panellid in de nieuwe reeks Ranking The Stars die begin januari van start gaat. Dat heeft RTL woensdag bekendgemaakt. Brard was in het verleden ook een vast panellid in het programma. Zij zal als enige deelnemer alle acht afleveringen in het panel te zien zijn.

De rest van de panelleden wordt elke aflevering geselecteerd uit een poule van BN’ers. Onder anderen Lilian Marijnissen, Glennis Grace, Rayen Panday, Loretta Schrijver en Robert van Beckhoven maken deel uit van de poule en zijn de eerste twee afleveringen te zien.

In het spelprogramma moeten bekende Nederlanders elkaar rangschikken op verschillende onderwerpen. Paul de Leeuw presenteerde het programma eerst tussen 2006 en 2018 voor omroep BNNVARA en daarna bij RTL. Toen De Leeuw RTL verliet en terugkeerde naar de publieke omroep, nam Eddy Zoëy de presentatie tijdelijk over op de commerciële zender.

De eerste twee afleveringen zijn te zien op 4 en 5 januari.