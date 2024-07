Patricia Paay deelt bijzonder nieuws: ‘Hoe leuk is dat’

Goed nieuws voor fans van de muziek van Patricia Paay. De oudere albums van de zangeres zijn ter ere van haar 75e verjaardag op Spotify gezet, meldt Paay op Instagram.

“Hoe leuk is dat. Zo gaan we weer een beetje met de tijd mee”, schrijft Paay. De muziek van haar albums uit de periode 1975 tot 1981 is geremasterd. De albums bevatten ook bonustracks.

Ook het verzamelalbum Singles 1966-1974 met daarop “alle singles en B-kanten uit deze periode” staat online. Dat geldt ook voor de nummers die Paay samen met andere bands maakte.