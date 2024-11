Oud-zangeres K3 Klaasje Meijer getrouwd met grote liefde

Klaasje Meijer en haar vriend, advocaat Max van Geest, zijn getrouwd. De voormalige K3-zangeres deelde het nieuws maandag op Instagram.

“Vorige maand, na tien jaar verkering, besloten we in een klein en intiem gezelschap een krabbeltje te zetten op het stadhuis van Rotterdam”, schrijft zij bij een blije foto. “Een fantastische dag, vol liefde, warmte en geluk. We hebben JA gezegd tegen elkaar en JA tegen een toekomst samen, met alle voor- en tegenspoed die het leven ons zal brengen.”

De 29-jarige Meijer en haar vriend kondigden eerder dit jaar al aan te gaan trouwen. Zij verloofden zich in de Zwitserse Alpen. Meijer verliet begin 2021 na vijf jaar de groep K3. Kort daarna maakte ze bekend zich te willen richten op haar carrière als actrice.