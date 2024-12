Op deze datum verschijnt nieuwe serie over Freek Vonk

De nieuwe jeugdserie De Freek tapes, over het leven van de jonge Freek Vonk, is vanaf eind maart volgend jaar te zien. Omroep VPRO meldt donderdag dat de eerste aflevering zaterdag 22 maart is bij NPO Zapp.

In De Freek tapes vindt Freek Vonk een doos met oude videobanden. Hij besluit ze te bekijken ontdekt dat het de korte natuurfilms zijn die hij als kind met zijn vrienden Maysem en Bas maakte. Elke aflevering neemt hij de kijker mee op een avontuur in de jaren negentig.

De hoofdrol van de jonge Freek wordt in de serie gespeeld door de jonge acteur Junte te Winkel. De producent achter de zestiendelige serie is NL Film, dat eerder verantwoordelijk was voor de succesvolle jeugdserie De regels van Floor.