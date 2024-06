Om deze reden is Louis Talpe veel in de sportschool te vinden

Louis Talpe is veel met zijn gezondheid en fitheid bezig, omdat hij op latere leeftijd vader is geworden. De Vlaamse acteur was 40 toen zijn oudste zoon Lion geboren werd. “Ik wil dat ze nog lang van hun vader kunnen genieten”, zegt Talpe tegen de Vlaamse krant HLN.

Talpe, in Nederland vooral bekend door zijn rollen in de serie Mega Mindy en soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, wil later op fysiek vlak niet onderdoen voor zijn kinderen. “Als Lion 20 is, ben ik al 60. Ik hoop dat ik er dan óók nog sta”, zegt hij.

De acteur doet met regelmaat mee aan zogeheten Ironmans. “Een combinatie van zwemmen, fietsen en lopen. De volgende op het programma is er eentje in de buurt van Kopenhagen. Een halve Ironman dit keer, dat wil zeggen 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen”, legt hij uit. “Met m’n huidige conditie lukt dat vrij goed.”

Talpe heeft samen met zijn partner Tiffany ook nog zoontje Phoenix (1).