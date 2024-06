Numidia showt trots haar nieuwe lijf: ‘Voel me als herboren’

Numidia heeft de afgelopen maanden hard aan zichzelf gewerkt. De zangeres is daardoor liefst 21 kilo afgevallen en voelt zich herboren. Ze deelt het resultaat donderdag trots op Instagram.

“Als je ergens voor vecht, win je! Een rollercoaster dat was dit mooie proces voor mij. Het gevoel dat ik niet meer kon genieten van alles, zat me dwars. Ik wist dat ik mijn leven moest veranderen”, schrijft de 24-jarige Numidia bij de voor- en nafoto’s.

Volgens haar waren “lekker en gemakkelijk eten” een gewoonte geworden. “Ik heb op me allerzwaarste 110 kilo gewogen! Het accepteren dat ik bepaalde kleren niet meer aankon vond ik moeilijk en de strijd met mijzelf bleef maar doorgaan.”

NEE zeggen

In november gooide Numidia het roer om. “Ik wist dat het niet mee ging vallen en dat ik echt alles moest veranderen in mijn leven. Niet alleen het sporten en eten, maar gewoon mijn hele lifestyle! NEE zeggen tegen mensen en denken aan jezelf. Ik wist echter dat ik dit graag wilde en dat ik het aan kon. (…) Ik mag met trots zeggen dat ik 21 kilo ben afgevallen!!! En het allerbelangrijkste ik voel me goed in m’n lichaam herboren en krachtig.”