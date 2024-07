Nieuwslezer stopt bij nieuwe Veronica-radioshow Wouter van der Goes: geen match

Esther Dijkstra, de vaste nieuwslezer van Wout & Frank op Radio Veronica, stopt bij het programma. Er is “geen match”, deelt ze op Instagram. Wout & Frank, gepresenteerd door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, begon op 3 juni.

“De afgelopen maanden heb ik met veel plezier het nieuws verzorgd bij Wout & Frank in de middagshow bij Radio Veronica. Een supermooie kans!” schrijft Dijkstra. “Toch zijn we erachter gekomen dat we geen match zijn.”

Weinig ruimte

Volgens Dijkstra heeft dit vooral te maken met het type programma dat Wout & Frank is. “Daarbinnen is er weinig ruimte voor de nieuwslezer, waardoor ik mijn creativiteit en spontaniteit niet kwijt kan.”