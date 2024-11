Nieuwslezer Florentien van der Meulen volgende week opnieuw in huwelijksboot: moet jurk nog uitkiezen

Nieuwslezer Florentien van der Meulen (53) gaat trouwen met haar verloofde Emile Broersma. Dat vertelde de nieuwslezeres van de 538 Ochtendshow dinsdag in het programma.

“Bij mij gaat het gebeuren”, zegt ze tussen neus en lippen door na een nieuwtje over trouwdagen. Ook zegt ze dat de bruiloft volgende week al is, maar ze nog een jurk moet uitzoeken. “Ik ga het later in het jaar nog echt vieren”, verklaart ze. “Het is gewoon op woensdagochtend.”

‘Twee vliegen in één klap’

Ook spreekt Van der Meulen nog even met haar mannelijke 538-collega’s over haar achternaam, die ze op de radio zal blijven gebruiken maar formeel wel laat aanpassen. “Dan zou ik eerst het mailadres van je ex laten aanpassen”, reageert co-host Niels van Baarle daarop. De naam van haar ex-man – Goedhart – staat namelijk nog in haar werkmailadres, omdat ze eerder ook die achternaam aannam. “Maar dan kan ik mooi twee vliegen in één klap doen”, zegt ze lachend.