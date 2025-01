Nieuwe uitdaging voor Roxeanne Hazes

Roxeanne Hazes gaat voor Talpa aan de slag als presentatrice. De zangeres gaat op SBS6 een nieuw muziekprogramma presenteren, maakte Talpa maandag bekend. In het nieuwe programma staan Nederlandstalige artiesten centraal.

Het wordt het eerste programma dat Hazes op lineaire televisie en op SBS6 presenteert. Meer details worden later bekendgemaakt.

Eerder presenteerde de dochter van wijlen André Hazes op Videoland het programma Glow Up: The Next Dutch Make-Up Star. Hazes is sinds november ook te zien als coach in het SBS6-programma 3 Minutes of Fame: It’s Your Lucky Day. Op RTL 4 is ze teamleider in het programma DNA Singers.