Nieuwe uitdaging voor Chantal Janzen

Chantal Janzen presenteert vanaf het voorjaar van 2025 voor Videoland de datingshow De Golden Bachelor, meldt RTL maandag. In deze spin-off van De Bachelor gaat de oudere, gescheiden Gerard (73) op zoek naar een nieuwe liefde. Eerdere reeksen van het programma werden gepresenteerd door Rick Brandsteder en Monica Geuze.

RTL maakte afgelopen voorjaar bekend na De Bachelor en De Bachelorette een nieuwe reeks toe te voegen aan de De Bachelor-serie. In een oproep riep de zender toen op zoek te zijn naar “een avontuurlijke en charmante man in de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar”. Die lijkt te zijn gevonden in Gerard. Het programma speelt zich af in Italië.