Nieuwe uitdaging voor Carice van Houten

Actrice Carice van Houten heeft haar medewerking verleend aan Quotum, de nieuwe animatiefilm van het Utrechtse trio Job, Joris en Marieke. De film wordt onder meer vertoond op het Nederlands Film Festival, dat eind september plaatsvindt, en op het festival Cinekid.

In de film wordt elke wereldburger verplicht om een app te nemen die zijn of haar CO2-uitstoot bijhoudt. Dit maakt weinig indruk, tot duidelijk wordt wat er gebeurt als iemand zijn of haar quotum heeft bereikt. Van Houten heeft de stem van de app ingesproken.

Job, Joris en Marieke maakten de film voor het project Ultrakort, films van twee tot drie minuten die ook in de bioscoop te zien zijn. Eerder maakte het trio voor dit programma al de animatiefilm A Single Life, die in 2015 werd genomineerd voor een Oscar.