Nieuwe liefde voor Pommelien Thijs

De Vlaamse zangeres en actrice Pommelien Thijs (23) heeft een nieuwe liefde. Ze is al enige tijd samen met de eveneens 23-jarige Bram Spooren, die net als Pommelien acteert.

Geruchten over een relatie tussen de twee bekende Vlamingen circuleerden al enige tijd op de juicekanalen, maar de twee wilden er geen woord over kwijt. Pommelien’s manager, toevallig óók de manager van Bram, laat aan de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws weten: “We bevestigen dat Pommelien en Bram een koppel zijn, maar we wensen daar verder niets over te communiceren/te delen en gaan dat ook niet doen in de toekomst.”