Nieuwe carrière voor Quinty Trustfull?

Quinty Trustfull is te zien in de nieuwe K3-filmHet Lied van de Zeemeermin. De presentatrice speelt de rol van Mira, de koningin van de zee.

De opnames met K3-zangeressen Hanne, Marthe en Julia vonden plaats op Malta en zijn inmiddels afgerond. De opnames waren bij de Malta Film Studio’s, waar ook grote blockbusters als Gladiator en The Da Vinci Code werden opgenomen. “Het was waanzinnig om op zo’n iconische plek te zijn”, zegt de 52-jarige Trustfull.

Mysterieuze betovering

In K3 en Het Lied van de Zeemeermin hebben Hanne, Marthe en Julia in het kustdorpje Porto Sirento de vakantie van hun leven. Maar door een mysterieuze betovering kunnen ze ieder moment veranderen in een zeemeermin. De film is vanaf 29 januari in de Nederlandse bioscopen te zien.