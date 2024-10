Nieuw avontuur voor Thomas Acda: dit is andere koek

Thomas Acda heeft een sinterklaasboek geschreven. Het boek heeft de titel Sint zit vast en is geïllustreerd door Aaron Dijkstra. “Ik heb al heel wat geschreven in mijn leven”, aldus de zanger. “Heel veel liedjes. Maar een sinterklaasverhaal schrijven, is toch heel andere koek. Je schrijft het voor jonge kinderen die gegrepen moeten worden door het verhaal.”

In Sint zit vast raakt Sinterklaas opgesloten in de school van Pjotr, terwijl hij schoenen aan het vullen is. In een race tegen de klok probeert de goedheiligman met de hulp van Pjotr te ontsnappen.

Gratis

Ieder jaar schrijven verschillende bekende Nederlanders sinterklaasboeken die gratis verkrijgbaar zijn bij aankoop van actieproducten in de supermarkt. Het boek van Acda komt uit op 11 november. Later worden de namen van twee andere BN’ers bekendgemaakt die ook een sinterklaasboek hebben geschreven.