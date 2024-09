Natacha Harlequin in gesprek met Shownieuws voor terugkeer

Advocaat Natacha Harlequin is in gesprek met het programma Shownieuws over een eventuele terugkeer als expert in het programma. Dat meldde zij dinsdag in het NPO Radio 1-programma MISCHA!. “Shownieuws en ik zijn in gesprek”, bevestigt ze. Meer wil Harlequin er niet over kwijt. “Ik vind het niet netjes, als ik in gesprek ben, om het daarover te hebben.”

De advocaat was lange tijd te zien als expert in het programma. Zij stopte daarmee toen zij zich aansloot bij het advocatenteam van Ali B. Recent maakte Harlequin bekend dat zij in hoger beroep geen deel meer zal uitmaken van het team.

Harlequin mist het werk en haar collega’s bij Shownieuws. “We waren gister bij een feestje van collega Bart Ettekoven dat opeens in een huwelijk werd omgetoverd”, vertelt ze. “Maar daar waren dus ook collega’s van mij die echt in mijn hart zitten. Waarmee ik ook buiten Shownieuws contact heb. Ik mis ze.”

Lees ook: Advocaat: Ali B is ondanks strafeis tevreden

Onhandig

De strafrechtadvocate rekent het zichzelf aan dat er “verwarring” ontstond over haar verschillende petten toen zij in Shownieuws meldde dat zij voor het team van Ali B ging werken. “Die woorden kwamen uit mijn mond”, zei ze in MISCHA!. “Als er dan door die woorden verwarring is ontstaan, dan ligt dat aan mij.” Harlequin zegt dat haar handelen in deze verwarring “onhandig is geweest. Dat is hoe het is. Dat zal ik een volgende keer niet weer op die manier doen.”