Najib Amhali vervroegt voorstelling voor EK wedstrijd

Najib Amhali treedt komende zaterdag in Amsterdam vroeger op dan gepland vanwege de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Turkije. Dat laat de comedian weten in een bericht op Instagram.

“In verband met de kwartfinale van het EK begint de voorstelling van Najib Amhali op zaterdag 6 juli een uur vroeger, om 19.00 uur”, staat er. Uit een bericht dat Amhali eerder plaatste blijkt dat de beslissing is genomen in samenwerking met theater Carré, waar hij nog tot 14 juli een reeks van zijn show 30 Jaar On Stage speelt.

Onder het bericht laat een volger van Amhali weten dat hij dit ooit eerder deed in De Meervaart, ook in Amsterdam. “Toen bleef je samen met ons de wedstrijd kijken op een groot scherm”, valt er te lezen. “Jaaa goeie ouwe tijd”, reageert de comedian, die na zijn shows in Carré in augustus voor twee Nederlandstalige optredens naar zijn geboorteland Marokko reist.