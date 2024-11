Moeder van Bridget Maasland emotioneel: ‘Toen moest ze huilen’

De moeder van Bridget Maasland hield het niet droog toen zij onlangs in de boekhandel het boek van haar dochter zag liggen. Dat vertelde de presentatrice zondag in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1. “Daar lag mijn boek met daarin mijn eigen verhaal en toen moest ze huilen. In de goede zin hè”, lacht Maasland.

Maasland lanceerde eerder deze maand Hoe word ik vijftig?, een boek over hoe zij op haar vijftigste de beste versie van zichzelf kan worden. Het eerste exemplaar reikte Maasland onlangs tijdens de boekpresentatie uit aan haar moeder. “Zij is mijn grote inspirator”, aldus de presentatrice, die in haar boek ook over de overgang schrijft. “Mijn moeder kampt al veertig jaar met hormonale klachten. Mijn moeder was 36 toen zij in de overgang kwam en in die tijd werd er nog helemaal niet gekeken naar vrouwenklachten. Ze is met mijn vader van arts naar arts gegaan en van charlatan naar het buitenland om oplossingen te vinden.”

In de uitzending vertelt Maasland ook dat het haar leuk had geleken om ook een tv-serie van Hoe word ik vijftig? te maken, maar dat dit er niet van gekomen is. Mogelijk gaat dat nog wel gebeuren, zei ze. “Soms gaan dingen in de tv-wereld heel snel en soms gaat het wat langzamer”, aldus Maasland.