Miljuschka Witzenhausen getrouwd voor één dag

Het was afgelopen vrijdag een hele bijzondere dag voor Miljuschka Witzenhausen en haar partner. Het stel is namelijk negen jaar samen en dat hebben ze gevierd door elkaar het ja-woord te geven.

“Afgelopen vrijdag in onze eigen tuin met alleen de kids erbij. Op de dag dat we negen jaar bij elkaar waren. Zeiden we volmondig JA tegen elkaar”, schrijft Witzenhausen bij een aantal romantische kiekjes.

Op Instagram deelt de tv-kok hoe ze haar partner Philip van Ierschot hiermee wist te verrassen. “Het was prachtig en emotioneel. Heerlijk omdat het zo klein en ongedwongen was. Flip wist van niks”.

Miljuschka had haar partner met een smoes naar de tuin gelokt waar alles al helemaal klaar stond. “Het enige wat we hoefde te doen was verkleden en ja te zeggen”.

Inmiddels is het stel niet meer getrouwd, verduidelijkt de tv-kok. “No strings attached want het was trouwen voor 1 dag. Maar nog steeds kiezen we iedere dag voor elkaar”.