Miljuschka Witzenhausen blikt op bijzondere manier terug op afgelopen jaar

Miljuschka Witzenhausen praat in haar nieuwe podcast Het Eerste Avondmaal met bekende Nederlanders over hun hoogte- en dieptepunten van 2024. Ook blikt ze met haar gasten vooruit op het jaar dat nog komen gaat.

Onder anderen dj Mattie Valk, stylist Fred van Leer, presentatrice Iris Enthoven en mediapersoonlijkheid Pauline Wingelaar schuiven aan bij Witzenhausen om tijdens een diner te reflecteren op hun memorabele momenten. De gasten hebben hun favoriete kerstgerechten doorgegeven, waar de tv-kok een eigen creatie van heeft gemaakt om tijdens de gesprekken van te eten.

“Eten is mijn lust en mijn leven en mijn nummer 1 gespreksonderwerp”, zegt de 39-jarige presentatrice in een verklaring. “Denk er maar even goed over na, elke belangrijke gebeurtenis in je leven, zowel positief als negatief, kun je koppelen aan eten. Dat is precies wat ik ga doen in Het Eerste Avondmaal. Deze podcast draait om mooie gesprekken en de verbindende kracht van eten. Samen gaan we herinneringen en smaken delen. Ik hoop luisteraars te inspireren om tijdens de feestdagen niet alleen lekker te koken, maar ook echte gesprekken te voeren.”

De eerste aflevering van de nieuwe podcast verschijnt op vrijdag 20 december exclusief bij platform Podimo.